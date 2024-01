SERIE A-UDITEL | MILAN-ROMA LA PIÙ VISTA | BENE ANCHE LA JUVE TUTTI I DATI DELLA 20° GIORNATA

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)A-, la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadreA. Come si suddivide il pubblico mentre gioca laA? Ecco iventesima. VENTESIMAData Match Ascolti 13 gennaio 2024 Genoa-Torino (15:00) 118.185 13 gennaio 2024 Napoli-Salernitana (15:00) 507.289 13 gennaio 2024 Verona-Empoli (18:00) 278.397 13 gennaio 2024 Monza-Inter (20:45) 671.611 14 gennaio 2024 Lazio-Lecce (12:30) 295.142 14 gennaio 2024 Cagliari-Bologna (15:00) 355.929 14 gennaio 2024 Fiorentina-Udinese (18:00) 580.449 14 gennaio 2024(20:45) 1.643.043 15 gennaio ...

L'Auditel ha comunicato i dati sugli ascolti della ventesima giornata di Serie A 2023/2024 su Dazn. Come ampiamente prevedibile, il dato più alto va a Milan-Roma, il big match di questo turno, con 1.6 ...