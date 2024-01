Serie A | Milan-Roma 3-1 | troppo Diavolo per questa Lupa

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La squadra di Mourinho cade ancora a San Siro: inutile il rigore di Paredes, a segno Adli, Giroud e Theo Hernandez Vittoria bella e convincente da parte deldavanti ai propri tifosi allo Stadio Siro. La squadra di Pioli si impone con merito per 3-1 sulla, priva di Mourinho squalificato e rimasto quindi in tribuna. I rossoneri hanno dunque la meglio nel match valido per la 20^ giornata diA, nonché primo turno del girone di ritorno del massimo campionato italiano. Non molla quindi la vetta il, che continua a credere nel sogno scudetto; rimane invece clamorosamente indietro la, che al momento è fuori da tutte le posizioni per qualificarsi alle coppe europee della prossima stagione. Prevedere quello che accadrà inseconda parte è difficile, ma i ...

Dopo quel- Verona, Leao ha calciato 25 volte in 12 partite , ma ha trovato lo specchio ... Dunque dopo la sfida del Maradona, Leao inA non ha più impegnato un portiere avversario. ...... anticipo della 21/a giornata del campionato diA in programma sabato 20 gennaio alle ore 18. L'altro anticipo di sabato, quello fra Udinese eè stato affidato a Fabio Maresca di Napoli. ...Prosegue la preparazione del Milan in vista del match in campionato contro l’Udinese. Il report dell’allenamento Una leggera pioggia ha accolto questa mattina la squadra a Milanello, per il secondo al ...Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - Gli arbitri delle partite della 21/a giornata di Serie A, in programma tra sabato e domenica 20 e 21 febbraio. Roma-Verona (20/01, ore 18): Sacchi; Udinese-Milan (20/01, ...