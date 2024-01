Serie A | gli squalificati | assenze pesantissime per Inter | Lazio e Napoli

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il giudice sportivo ha comunicato l’elenco dei calciatoridopo la 20ª giornata del campionato diA. Colpo grosso dell’sul campo del Monza (1-5), poi la risposta della Juventus davanti al pubblico amico contro il Sassuolo (3-0). Non si ferma il Milan e la Roma è sempre più in crisi dopo il risultato di 3-1. Vittoria con il minimo sforzo dellacontro il Lecce e tre punti in rimonta delcontro la Salernitana. In zona salvezza tre punti di Cagliari (contro il Bologna) e Verona (contro l’Empoli). L’Atalanta rifila 5 gol al Frosinone. GliinA Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 gennaio 2024, ha ...

...Daniele Doveri ad arbitrare la sfida tra il Lecce e la Juventus valida per la 21ª giornata di... con i vertici arbitrali stessi ad aver ammessoerrori commessi in Genoa vs Inter e Inter vs ...Modelli, colori e disponibilità LaGalaxy S24 è disponibile in tonalità ispirate ai minerali. Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 saranno disponibili a livello globale presso...Il 21° turno di campionato si avvicina sempre di più. Proprio in vista della prossima giornata la Lega Serie A ha pubblicato le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea che hanno ...Uno dei segreti di questo momento magico del Cittadella risiede certamente nel suo centrocampo. Ok le reti e gli inserimenti di Vita, va bene la regia pratica e intelligente di Branca, tutti a bocca ...