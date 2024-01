Serie A | Giudice Sportivo | tredici squalificati per una giornata

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) IldiA, Gerardo Mastrandrea, ha sospeso per una13 giocatori: si tratta di Posch (Bologna), Cancellieri (Empoli), De Winter (Genoa), Calhanoglu (Inter), Immobile, Zaccagni (Lazio), Birindelli (Monza), Cajuste, Kvaratskhelia (Napoli), Cristante, Mancini (Roma), Coppola, Duda (Verona). Fra le società ammende per Fiorentina (2000 euro), Udinese (2000) e Inter (1500). Due turni al collaboratore tecnico del Cagliari Paolo Benetti, salteranno una partita Raffaele Palladino (Monza) e Filippo Inzaghi (Salernitana) oltre a Dario Dainelli, membro dello staff del Genoa SportFace.

Lazovic ha chiuso Inter-Verona espulso, per proteste dopo il gol di Frattesi. Il Giudice Sportivo ha squalificato in maniera non lieve l’esterno ... (inter-news)

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in riferimento alle gare del 13-14-15-16 gennaio 2024 - Prima giornata ritorno, ...Il Pontedera nei giorni scorsi ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Lombardi in prestito con diritto di riscatto dal Rimini, centrocampista classe 2000 ex Juventus e Cagliari nelle giovanili e che ...