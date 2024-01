Serie A | Giudice Sportivo 20ª giornata | Inter | multa e squalificato

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non solo unoper l’dopo la ventesimadiA, ma anche una. Ilha dato un’ammenda di 1.500 euro per aver lanciato un fumogeno al 12? della partita col Monza.A –SQUALIFICATI VENTESIMAUna: Stefan Posch (Bologna), Matteo Cancellieri (Empoli), Koni De W(Genoa), Hakan Çalhano?lu (), Ciro Immobile, Mattia Zaccagni (Lazio), Samuele Birindelli (Monza), Raffaele Palladino (Monza, allenatore), Jens Cajuste, Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Bryan Cristante, Gianluca Mancini (Roma), Filippo Inzaghi (Salernitana, allenatore) Diego Coppola, Ondrej Duda ...

Ilsportivo diA, Gerardo Mastrandrea, ha sospeso per una giornata 13 giocatori: si tratta di Posch (Bologna), Cancellieri (Empoli), De Winter (Genoa), Calhanoglu (Inter), Immobile, ......presenze inC. I granata sabato saranno impegnati nella difficilissima trasferta a Cesena contro la capolista. I bianconeri avranno il settore della Curva chiuso per una sanzione del...Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in riferimento alle gare del 13-14-15-16 gennaio 2024 - Prima giornata ritorno, ...Il Pontedera nei giorni scorsi ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Lombardi in prestito con diritto di riscatto dal Rimini, centrocampista classe 2000 ex Juventus e Cagliari nelle giovanili e che ...