Serie A 2023 2024 | arbitri ventunesima giornata | Lecce-Juventus a Doveri

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’AIA ha comunicato glidelladi: ecco di seguito le designazioni complete per le sei partite che si giocheranno nel weekend, ricordando come altre quattro partite siano invece state rinviate per via della contemporanea Supercoppa Italiana.va acon Valeri al Var, mentre Udinese-Milan a Maresca con Sacchi al Var. Di seguito ecco le designazioni arbitrali del ventunesimo turno. ROMA – H. VERONA Sabato 20/01 h.18.00 SACCHI CAPALDO – AFFATATO IV: MASSIMI VAR: PAIRETTO AVAR: VALERI UDINESE – MILAN Sabato 20/01 h.20.45 MARESCA DI IORIO – SCATRAGLI IV: BARONI VAR: ABISSO AVAR: IRRATI FROSINONE – CAGLIARI h. 12.30 DIONISI DE MEO ...

Le Probabili formazioni di Udinese-Milan , match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Il fischio d’inizio è in ... (sportface)

Si è appena chiusa la 20° giornata di Serie A 2023 /2024. L’Inter si conferma in testa con 51 punti dopo il successo dominante per 5-1 in casa del ... (sportface)

... anch'essa uno dei nomi di spicco del panorama pop mondiale seppur con numeri inferiori rispetto a quelli registrati da Taylor Swift nel. Insomma, la presenza fisica di Taylor Swift a Sanremo ...L'AIA ha comunicato gli arbitri della ventunesima giornata di/2024 : ecco di seguito le designazioni complete per le sei partite che si giocheranno nel weekend, ricordando come altre quattro partite siano invece state rinviate per via della ...FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C il Foggia ha acquistato l’ attaccante Emanuele Santaniello 33 anni a titolo definitivo dal Monopoli. Ha firmato fino al 30 giugno 2025. Nella sua carriera ...Le riprese sono avvenute nel Lazio e nelle Marche, presso il Centro di preparazione olimpica di Formia e il Palaindoor di Ancona tra la primavera e giugno del 2023. L'anteprima della serie è stata ...