Sequestri per 350mila euro a Solinas e altri sei indagati

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – La Guardia di Finanza di Cagliari ha effettuatodi beni e immobili perai danni del presidente della Regione Sardegna Christiane disei. Nel vivo delle tensioni politiche sulla candidatura per le prossime Regionali arriva un nuovo guaio giudiziario per il presidente in carica. L'ordinanza firmata