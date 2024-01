Sequestrate nel porto di Salerno 54 tonnellate di pellet

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ufficio delle Dogane di, nell’ambito di un’operazione svolta congiuntamente alla Guardia di Finanza Comando Provinciale, ha sequestrato, nelcommerciale cittadino, 54di, provenienti dall’Egitto e confezionate in 3.600 sacchi da 15 Kg destinate ad un’azienda, riportanti segni – secondo quanto si legge in una nota – ad indurre in inganno il compratore sulla reale qualità del prodotto. È stato denunciato il responsabile della società coinvolta per l’importazione ed il commercio di prodotti aventi caratteristiche qualitative diverse da quelle dichiarate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.