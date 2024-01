Selvaggia Lucarelli minacciata di morte dopo il suicidio di Giovanna Pedretti | lei pubblica i messaggi | «So dove abiti | ti accoltello»

Sceglie in questa fase di privilegiare Instagram, ambiente più protetto Ci sono almeno 1.227.425 motivi per non lascia re X. Il numero di follower di ... (sbircialanotizia)

hanno regnato per anni in gioia e prosperità, odiandosi. Beh, diciamo che una di sicuro ha odiato l’altra. Ora sono entrambe alla ghigliottina, e se ... (thesocialpost)

A pronunciare queste parole è stata, che aveva promesso su Instagram "una piccola riflessione sulle cose accadute in questi giorni", lanciando l'appuntamento di presentazione a ...Un incontro tenuto a Milano, allo spazio "Lampo" (ex Scalo Farini), diventa l'occasione per la prima apparizione pubblica didopo il caso Pedretti. La giornalista del Fatto Quotidiano ha partecipato infatti, in qualità di moderatrice, alla presentazione di un libro della conduttrice televisiva Rai ...– Selvaggia Lucarelli nelle ultime ore sta subendo un’ondata di attacchi dopo il ritrovamento, domenica 15 gennaio, del corpo di Giovanna Pedretti, la ristoratrice lodigiana che negli ultimi giorni si ...Selvaggia Lucarelli minacciata dopo il suicidio di Giovanna Pedretti. La giornalista ha ripostato nelle sue storie di Instagram alcuni dei tanti messaggi che le sono arrivati e che la incolpano della.