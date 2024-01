Sedi Pd “a scrocco” | debiti con l’Ater per 600mila euro Rocca | “Paghino o lascino | non possono pagare i romani”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Canoni bassi, talvolta irrisori eppure non pagati. A svelare i numeri delle morosità del Pd nei confronti delper gli affitti dellenon pagate a Roma è Il Giornale, che è entrato in possesso dei documenti relativi al biennio 2021-2023 e alle transazioni sugli affitti non pagati. Dalle carte emerge che il debito dei dem per il biennio 2021-2023 ammonta a circa 227milaai quali vanno aggiunti circa 413miladi pregresso, per un totale di oltre. “Noi lanciamo un appello ai dirigentidel Pd: o pagate leo le lasciate, perché già ogni giorno i cittadinisono costretti ai danni del vostro malgoverno, pagarvi anche leci sembra francamente troppo”, ha detto in un ...