Se il Sud è arretrato non è colpa delle Autonomie

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dopo sei mesi di discussione in Commissione Affari costituzionali è iniziato l’iter parlamentare per l’autonomia differenziata. Nell’aula del Senato sono infatti partiti ufficialmente i lavori per l’attuazione del ddl Calderoli, che immediatamente ha fatto registrare le proteste dei sindaci di centrosinistra del Sud, che, ricordiamolo, vi hanno aderito principalmente in risposta agli appelli lanciati dai senatori di opposizione dei collegi meridionali. E proprio questo è un primo punto su cui focalizzare l’attenzione: non è attualmente in corso una sommossa anti governativa guidata dagli amministratori del Meridione, come da più parti riportato, semmai dei presidi promossi e organizzati dai partiti d’opposizione contro un’iniziativa legislativa del governo. Una normale protesta politica nei confronti di una riforma cara a un partito di centrodestra (la Lega), da parte di esponenti ...