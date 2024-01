Scutellà | ' Rapinano il Sud ed elogiano il governo per l' attenzione Per gli eventi calamitosi del 2022 stanziati pochi spiccioli'

'In un Paese che sul piano delle ferrovie e delle strade è letteralmente tagliato in due - afferma- come si può essere soddisfatti di aver cancellato dei fondi indispensabili per il Sud e ...'In un Paese che sul piano delle ferrovie e delle strade è letteralmente tagliato in due - afferma- come si può essere soddisfatti di aver cancellato dei fondi indispensabili per il Sud e ...