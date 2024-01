Scuola Attiva Kids 2023-24 | oggi alle 16 webinar ministeriale di avvio del progetto

In materia di non ammissione alla classe successiva la valutazione del percorso scolastico svolto dall’alunno durante l'anno e i risultati raggiunti ... (orizzontescuola)

L'Istituto Comprensivo Rodari di Brandizzo, per la secondaria di primo grado, sta provando ad abbandonare lo zaino pesante per un metodo diverso di ... (orizzontescuola)

"Al fine di contrastare i tentativi di accesso fraudolento alle nuove caselle di posta elettronica e per migliorare la postura di sicurezza in ... (orizzontescuola)

Il servizio in Croce Verde rappresenta un fondamentale percorso di cittadinanzaall'interno ... ovvero in possesso di un semplice diploma dimedia. Per presentare la domanda occorre ...... un investimento di oltre 8 milioni di euro finanziato con risorse proprie del Comune che prevedeva unaprimaria, ogginella sezione destinata alla didattica e che sarà a breve ...Per tanti giovani è un sogno che diventa realtà, ma per il mondo dei beni culturali è l’occasione tanto attesa per uno sviluppo esponenziale di tutto il settore.Abbiamo chiaramente chiesto ai tecnici una collaborazione attiva con l’amministrazione sulla definizione ... realizzare un ascensore sia nel plesso di Largo Petrarca, che nella scuola media Mattei".