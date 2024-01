Scoperti due nuovi templi a Paestum

Sono statiinfatti 5 lavoratori in nero ed individuate numerose inadempienze in materia di ... In un cantiere di Casale Sul Sile, sono state sospese le attività diimprese edili intente a ...La polizia ha trovato tre meticci,di grosse dimensioni e uno di piccola taglia, erano assicurati a una catena e non potevano percorrere più di qualche metro; nove cani, probabilmente allevati ...Dalla capitale Tirana alle città storiche, passando per i parchi archeologici, la costa, i laghi e le montagne incontaminate: ecco cosa vedere in Albania ...Un'occasione imperdibile l'apertura al pubblico di questi luoghi nascosti, custodi di meraviglie artistiche e grandi dipinti riconducibili a storici artisti italiani e internazionali.