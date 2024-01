Scontro tra due auto | morto un ragazzo di 19 anni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un’altra giovane vita spezzata a causa di un incidente stradale. Stavolta èundi 19. Il suo nome era Simon Innerbichler ed era originario di San Giovin Val Aurina. Il terribile impatto tra duesi è verificato nella giornata di lunedì 15 gennaio, all’altezza di Sciaves (Bolzano), in Val Pusteria.Leggi anche: Drammatico incidente, l’si ribalta più volte: Domenico muore a 38La dinamica del terribile incidente Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ilsi trovava a bordo dell’guidata da una sua coetanea, una Fiat 500. La ragazza voleva svoltare a sinistra, ma non si sarebbe accorta dell’arrivo di una Porsche Macan con all’interno una famiglia di tre persone originaria di ...

Un conflitto si considera mondiale Quando vi partecipano le maggiori potenze dell’epoca in cui si svolge. Sin dal 1914, in seguito all’attentato di ... (corriere)

Incidente multiplo ieri sera, martedì 16 gennaio 2024, sul raccordo stradale che porta a San Raffaele Cimena sul ponteVolpiano e San Raffaele. Una donna è morta in unoche ha coinvolto più veicoli. L'incidente è accaduto intorno alle 23. La donna viaggiava a bordo di una Fiat Sitlo che era guidata dal ...... l'Arsenal, mentre 10 giorni dopo è in programma unodiretto da non sbagliare con lo ... Dopo aver reagito bene, inizialmente, alla notizia della penalità (5 vittorienovembre e dicembre), i ...Questa mattina, intorno alle 8, un’auto e un suv si sono scontrati in via Sangallo, una strada parallela di viale Aldo Moro ...Abuja (Agenzia Fides) – Violento scontro tra Boko Haram e Islamic State West Africa Province (ISWAP) sulle rive del lago Ciad al confine tra Nigeria e Camerun. I combattimenti sono scoppiati il 15 gen ...