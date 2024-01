Scontro Abodi-Berruto sui soldi delle scommesse al calcio «Hai un disagio» «Il disagio è avere un ministro come te»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Durissimoalla Camera tra il deputato democratico Mauroe ildello Sport Andreadopo la bocciatura in commissione da parte del governo della proposta parlamentare, che vedeva l’unanimità da parte di tutti i gruppi di maggioranza e opposizione, sull’utilizzo dell’extratassazione degli utili di società disportive a favore dello sport di base e alla lotta alla ludopatia”. Riporta così l’Ufficio stampa del gruppo del Pd loin Commissione Cultura della Camera di oggi tra ildello Sport, Andreae il responsabile per le politiche dello Sport per il Pd, MauroOggetto della discussione la volontà didi destinare alle squadre di Serie A i proventi ...

