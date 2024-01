Scomparsa “Giggino Wi Fi” | novità clamorose stasera a Chi l’ha visto?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Chitorna in prima serata con importanti rivelazioni sulla probabile sorte di Luigi Celentano. Per tutti “Wi-Fi” Federica Sciarelli torna in diretta tv dopo la pausa discussa, in relazione anche ai risultati poco incoraggianti delle scelte alternative messe in palinsesto durante le settimane passate. L’impazienza dei fan sarà premiata con una puntata speciale che aprirà parlando di un caso ancora senza soluzione. Quelli che gli esperti definiscono Cold Case. Casi in sospeso. I riflettori in tal senso tornano su Luigi Celentano. Per tutti “Wi-Fi”. Scomparso il 12 febbraio 2017 senza una apparente motivazione. Il giovane ha fatto perdere le sue tracce da Meta di Sorrento senza alcun apparente riscontro. Chi: che fine ha fatto Luigi Celentano? Non è ...