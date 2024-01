Sci alpino | Simon Talacci sul podio nel gigante di Coppa Europa in Val Cenis Vince il tedesco Gratz

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Prima vittoria in carriera inper ilFabian, che festeggia il successo nel primo dei due giganti in programma in Val(Francia).aveva già chiuso in testa la prima manche e ha confermato la propria leadership anche nella seconda, battendo di 39 centesimi lo svizzero Livioet. Fa festa anche l’Italia con ildi. Il livignasco si dimostra ancora una volta uomo da rimonta nella seconda manche, recuperando ben diciassette posizioni e chiudendo al terzo posto con 40 centesimi di ritardo dal vincitore. Si tratta del secondostagionale e della carriera per, che era stato secondo lo scorso dicembre nel ...