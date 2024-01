Sci alpino | i precedenti dell’Italia femminile a Jasna | due podi con Paoletta Magoni e Federica Brignone

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Prosegue senza soluzione di continuità la Coppa del Mondo di sci2023-2024. Dopo il fine settimana di Altenmarkt-Zauchnsee e lo slalom in notturna di Flachau, il Circo Bianco si sposta verso Est. Nel weekend in arrivo, infatti, il calendario prevede la trasferta di(Slovacchia), dove assisteremo a due prove tecniche. Sabato 20 gennaio si inizierà con il gigante (prima manche ore 09.30, seconda ore 13.00), quindi domenica 21 gennaio si chiuderà con lo slalom (prima manche ore 09.30, seconda manche ore 12.15). Le atlete azzurre andranno a caccia di un risultato importante, su una pista, la Luková-Priehyba, sulla quale l’Italia non ha mai vinto. Andiamo, quindi, a ripercorrere i migliori risultati delle nostre portacolori sul tracciato slovacco. Nel complesso il bottino parla di due terzi posti in assoluto. Il 18 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33: Sesto posto per la svizzera Michelle Gisin (+1.15), che precede la tedesca Lena Duerr (+1.26), ... (oasport)

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile fa tappa a Kitzbuehel, in una delle località più iconiche del Circo Bianco. In programma due ... (oasport)

La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 diaggiornata dopo lo slalom di Flachau. Mikaela Shiffrin dopo il successo in notturna supera quota 1000 e ora alle spalle ritrova Petra Vlhova, che con il secondo posto scavalca sia Gut - ...Mikaela Shiffrin fa 94 in Coppa del Mondo. La 28enne di Vail al termine di un'entusiasmante battaglia riesce ad avere la meglio su Petra Vlhova , che nella notturna Flachau deve accontentarsi della ...La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile fa tappa a Kitzbuehel, in una delle località più iconiche del Circo Bianco. In programma due discese sulla mitica Streif, la pista che ogni velocist ...La segnaletica sulle piste da sci, che il gestore degli impianti è tenuto a mantenere in perfetta efficienza, è uno degli elementi più importanti ...