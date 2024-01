Sci alpino | i precedenti dell’Italia a Kitzbuehel Primo podio nel 1970 | Paris l’ultimo a domare la Streif

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La Coppa del Mondo 2023-2024 di scimaschile fa tappa a, in una delle località più iconiche del Circo Bianco. In programma due discese sulla mitica, la pista che ogni velocista del globo sogna anche solo di fare una volta nella vita, figuriamoci salire sulo vincere. Per non farsi mancare nulla Kitz è anche un tempo dello slalom, la chiusura domenicale perfetta di una settimana da sballo. L’Italia nella località austriaca ha una storia lunghissima, costellata di podi e vittorie. Gli azzurri hanno un totale di piazzamenti nelle prime tre posizioni da paura, 56: 12 vittorie, 20 secondi posti e 24 terzi. Le dodici volte che un azzurro ha alzato le braccia al cielo si spalmano addirittura in quattro discipline: sei volte è successo in discesa sulla, tre in slalom, due ...