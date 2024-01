Sci alpino | discesa Kitzbuhel | cancellata terza prova cronometrata sulla Streif

Prima vittoria in carriera in Coppa Europa per il tedesco Fabian Gratz , che festeggia il successo nel primo dei due giganti in programma in Val ... (oasport)

Davanti a tutti i due francesi Nils Allegre e Blaise Giezendanner ROMA - terzo tempo per Christof Innerhofer , quarto per Mattia Casse e ottavo per ... (247.libero)

Davanti a tutti i due francesi Nils Allegre e Blaise Giezendanner ROMA - terzo tempo per Christof Innerhofer , quarto per Mattia Casse e ottavo per ... (ilgiornaleditalia)

Davanti a tutti i due francesi Nils Allegre e Blaise Giezendanner ROMA - Terzo tempo per Christof Innerhofer, quarto per Mattia Casse e ottavo per Florian Schieder nella seconda prova cronometrata ...L'Avviso pubblico per l'ammissione ai corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di maestro didi fondo e snowboard anno 2023/2024 è stato approvato con ..."Ci sono sempre stati infortuni, ma se anche tra i migliori cominciano a verificarsi così tanti incidenti rovinosi é un campanello d'allarme" Il mondo dello sci alpino è nella tempesta. Dopo i gravi ...Cambio di programma a Kitzbuehel, che ospita questa settimana una tappa della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Al termine della seconda prova cronometrata, andata in scena stamattina, ...