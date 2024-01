Sci alpinismo | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo ad Andorra | 15 azzurri al via sui Pirenei

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Archiviati i recenti Campionati Europei di Flaine e Chamonix, l’Italia dello scivolta pagina e si prepara ad affrontare la seconda tappa stagionale delladel2023-2024, in programma ad Arinsal – La Massana () da sabato 20 a domenica 21 gennaio. Suiverranno disputate una prova individuale ed una vertical. Dopo le tre medaglie assolute (1 argento e 2 bronzi) conquistate nella rassegna continentale, la squadra azzurra si presenterà al prossimo appuntamento del circuito maggiore con 15 atleti. Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha convocato in campo femminile Alba De Silvestro (argento europeo nella vertical e bronzo nell’individuale), Giulia Compagnoni, Ilaria Veronese, Katia Mascherona, Lisa Moreschini e Giulia Murada. Per quanto riguarda il settore maschile vedremo ...

Archiviati i recenti Campionati Europei di Flaine e Chamonix, l'Italia dello sci alpinismo volta pagina e si prepara ad affrontare la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024, in ...I concorrenti partiranno da Canè il 26 gennaio. Li attende un percorso di 110 chilometri da affrontare a piedi, in bici o con gli sci (con classifiche separate) a seconda delle attitudini e delle ...