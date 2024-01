Schwarzenegger fermato in aeroporto | cosa non aveva dichiarato

Dopo Julio Iglesias e la sua valigia piena di cibo anche un altro vip fermo in aeroporto. La star di Hollywood ed ex governatore della California, Arnold, è statoall'aeroporto di Monaco di Baviera per problemi alla dogana.ha dichiarato che l'orologio, un'edizione speciale realizzata appositamente per lui del valore di circa 26.000 euro, è destinato a essere venduto all'asta domani sera a Kitzbühel in ...Arnold Schwarzenegger, l'icona di Hollywood ed ex governatore della California, è stato protagonista di una disavventura all'aeroporto di Monaco, ma stavolta non in un ...Arnold Schwarzenegger dal primo pomeriggio è stato trattenuto ... dopo che la Bild per prima aveva riportato la notizia. Il motivo del fermo è attribuibile a un orologio di lusso Audemars Piguet che l ...