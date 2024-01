SAVIGLIANO Tornano i laboratori con i libri Leggo e creo per bambini a Oasi Giovani

Bàccolo" e il sistema bibliotecario di Fossano, Saluzzo e, nell'ambito dell'iniziativa "Nati per leggere" " hanno stilato un calendario di quattro giovedì. Gli appuntamenti sono giovedì 18 ...... 'Leggo e Creo' è un'azione del progetto 'Leggendo si cresce', promossa da Oasi Giovani e da "Il Fiore della Vita" Odv, associazione attiva nel reparto di pediatria dell'Ospedale diCUNEO CRONACA - Riprendono, in casa Oasi Giovani a Savigliano, i laboratori con i libri "Leggo e creo" per famiglie 0-6 anni, aperti a tutta la cittadinanza. Oasi Giovani e il "Fiore della vita" Odv – ...Riprendono, in casa Oasi Giovani, i laboratori con i libri “Leggo e creo” per famiglie 0-6 anni, aperti a tutta la cittadinanza. Oasi Giovani e il “Fiore della vita” Odv – in collaborazione con la bib ...