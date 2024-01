Sassuolo su Katseris | Benamar per l'Udinese

Il Sassuolo cerca rinforzi sul mercato in difesa: a sinistra il greco Katseris del Catanzaro (già seguito da Monza, Cagliari e Genoa) affianca lo scozzese Doig.Il Genoa si immerge in una ricerca intensiva di rinforzi per il reparto offensivo in questa sessione di calciomercato, con l'obiettivo di potenziare ulteriormente la squadra. Una delle trattative più ...