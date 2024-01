Sassuolo | Dionisi | ‘Risultato troppo severo | ecco cos’ha Berardi’|Serie A

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) 2024-01-17 00:46:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’allenatore delAlessioha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko per 3-0 contro la Juventus. Serviva una gara perfetta.“Non siamo stati perfetti, abbiamo responsabilità sui loro gol. Risultato, ma la Juve in casa è più forte che fuori casa. Se non sei perfetto, diventa impossibile far risultato”. La critica è dunque sui gol?“Sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Non possiamo essere soddisfatti di aver fatto una buona prestazione, ma avendo regalato i gol. Il terzo è quello che mi fa più arrabbiare, su una situazione che abbiamo visto, rivisto e corretto. Abbiamo vinto con la Fiorentina, essendo bravi in difesa ed efficaci nelle situazioni, poi il calcio ti dà e ti toglie. Il ...