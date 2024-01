Sarri ragiona su un big | forte ballottaggio per Inter-Lazio ? CdS

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Si avvicinadi Supercoppa. Il tecnico biancocelestesul centrocampo, con unancora da risolvere. CI SPERA ? Luis Alberto spera in una maglia da titolare per, semifinale di Supercoppa. Lo spagnolo, titolare e assistman contro il Lecce nell’ultima uscita in campionato, deve però vedersela con Matias Vecino. La scelta non è semplice, anche perché, da quando allena la, ha sempre gestito il contributo di Luis Alberto contro l’. Solo una volta, durante la sua esperienza, lo ha schierato titolare contro Inzaghi: nel 3-1ista dello scorso 30 aprile a San Siro. Nei primi due incroci, stagione 2021-22,scelse Basic e Milinkovic Savic come ...

Commenta per primo La Fiorentina pensa in grande eanche nell'ottica di sostituire Gonzalez: il nome è quello di Mattia Zaccagni . L'attaccante ...è migliore di quella della squadra die ...non rischia la panchina , le ombre di Tudor e di Scaloni (in tribuna al Metropolitano per il match di Champions con l'Atletico Madrid) sono lontane per non dire inesistenti . Lotito pensa al ...Infortunio muscolare per Castellanos L'eredità del derby non è stata piacevole fino in fondo: Castellanos ha rimediato un problema agli adduttori, oggi sosterrà gli esami strumentali per valutare con ...C'è ancora un clima di euforia a Formello. Il quarto derby vinto degli ultimi sei ha sancito la rinascita definitiva della Lazio in questa stagione, che da Empoli a mercoledì ...