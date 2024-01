Sardegna | Solinas indagato con l’ipotesi di corruzione | sequestrati beni per 350mila euro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La Guardia di Finanza di Cagliari ha effettuato sequestri die immobili perai danni del presidente della RegioneChristiane di altri sei indagati. Nel vivo delle tensioni politiche sulla candidatura per le prossime Regionali arriva un nuovo guaio giudiziario per il presidente in carica, candidato della Lega. L’ordinanza firmata dal gip Luca Melis arriva da due filoni d’inchiesta che riguardano la compravendita di un terreno die una nomina alla direzione generale dell’Autorità di gestione del programma Eni-Cbc Bacino del Mediterraneo.con altre sei persone Nella prima vicenda, consono indagati il consigliere regionale sardista Nanni Lancioni e l’imprenditore ...

Scontro tra Lega e Fratelli d'Italia riguardo alla designazione del candidato per le Regionali in Sardegna . Mentre la Lega sostiene la riconferma ... (ilgiornaleditalia)

Scontro tra Lega e Fratelli d'Italia riguardo alla designazione del candidato per le Regionali in Sardegna . Mentre la Lega sostiene la riconferma ... (ilgiornaleditalia)

Centrodestra diviso trae Truzzu Insi vota il 24 febbraio. A pochi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste con i candidati consiglieri e poi quelle dei ...Il presidente della regione è indagato con altri sei. Si tratta delle inchieste della Procura di Cagliari sulla compravendita di una proprietà del governatore e nomina di Roberto RaimondiM5s: "Renato Soru ha annunciato un nuovo ingresso in coalizione: Italia Viva di Matteo Renzi" ...Il governatore della Sardegna, Christian Solinas, è indagato per corruzione. E' stato disposto il sequestro di beni per lui e altri sei indagati. Ci sono degli sviluppi nelle inchieste della Procura ...