Sardegna | inchieste Solinas | sequestro di beni e immobili per circa 350mila euro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ci sono sviluppi nelledella Procura di Cagliari sulla compravendita di una proprietà del governatore sardo Christiane sulla nomina di Roberto Raimondi alla direzione generale dell'autorità di gestione del programma Eni-Cbc bacino del Mediterraneo. La Guardia di finanza, infatti, ha eseguito uncautelare di- per un valore di- nei confronti del presidentee di altri sei indagati per corruzione.

