Sara Ricci torna sul ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello | ecco cosa pensa

L'ex gieffinasi è raccontata a Casa Chi dopo la sua esperienza al Grande Fratello , ripercorrendo alcuni dei momenti salienti e parlando, ovviamente, anche della sua antagonista, Beatrice Luzzi ....Una mattina ci ha caricato tutti su un gommone per andare a pesca di, voleva cucinare per noi. Non lo sa nessuno, ma Giorgio cucina divinamente. Comunque, al ritorno dalla gita in barca, ad ...Ferraresi in campo tra Eccellenza e Promozione: torelli a Reno col nuovo mister. Sant’Agostino in casa col Coriano, Casumaro riceve il Fontanelice.Sara Ricci, in una recente intervista, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello, spendendo belle parole per alcuni gieffini.