Sara Ricci | “Come ho reagito alla valanga di insulti social”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)questa settimana ha rilasciato un’intervista a Casa Chi e –ripreso da IsaeChia.it – ha parlato della sua esperienza nella Casa, degli haters e di Beatrice Luzzi. “Secondo me i reality bisogna saperli fare. Io ad esempio ho capito che proprio non me la sono giocata bene. Ammetto di non aver dato molto a questo gioco. Ho raccontato pochissimo e quel poco che ho raccontato non è stato inquadrato. Evidentemente nel momento io cui ero io dentro c’erano delle dinamiche che erano più interessanti. Mentre io ancora non le stavo facendo. Dovevo essere forse più intelligente, ecco forse questa mi è mancata, l’intelligenza di sapere intanto dove stavo entrando. Non si può entrare in un prodotto così senza conoscerlo. Probabilmente avrei recitato anche di più, però sarei stata anche più interessante. Invece all’inizio sono stata ...