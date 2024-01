“Sapete come vive oggi?” Leonardo Pieraccioni rompe il silenzio sull’amico Massimo Ceccherini

Qual è la cosa più preziosa da donare a qualcun altro? Il tempo. Non è mera retorica, ma un dato di fatto. Ecco perché non possiamo non riconoscere ... (luce.lanazione)

Qual è la cosa più preziosa da donare a qualcun altro? Il tempo. Non è mera retorica, ma un dato di fatto. Ecco perché non possiamo non riconoscere ... (luce.lanazione)

UGG:pulire gli stivaletti iconici dell'inverno UGG macchiati da pioggia, neve, acqua e olio:pulirli senza fare danni I vostri amatissimi UGG si sono macchiati e nonpulirli Non preoccupatevi, vi aiutiamo noi: ecco dei consigli infallibili per lavarli senza rischiare di fare danni. UGG:pulire gli stivaletti iconici dell'inverno D'altronde, si sa,...Perché parlate se nonnulla Ieri sera abbiamo trovato traffico e siamo arrivati tardi a ... Squallido che 'vivete' per queste cose.' I difficili rapporti tra le sorelle Valliabbiamo appena ...Il kolossal hollywoodiano con protagonisti Robert De Niro e Christopher Walken torna al cinema in 4K con Lucky Red il 22 gennaio.Centoventi adolescenti hanno visitato il “Binario 21” assieme all’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. «L’antisemitismo Non appartiene al passato. In parrocchia ci insegnano il rispetto verso tutti» ...