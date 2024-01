Sant’Antonio Abate | Carabinieri impegnati nella lotta al lavoro sommerso

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) , trovati ben 5 lavoratori in nero sul territoriolente dei controlli deidella stazione die del Nil di Napoli. I militari hanno sanzionato l’amministratore unico di una società. Nel bar di via Roma, infatti, sono stati trovati – sui 4 presenti – ben 5 lavoratori in nero. 2 le violazioni amministrative contestate per un totale di 16.900 euro. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.