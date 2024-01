Sanità | ‘fuga’ infermieri italiani in Finlandia | stipendi fino a 3mila euro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Inpa “è ormai corsa contro il tempo per l’accaparramento degli. Dopo la Norvegia è la volta della: ai professionisti, ricercati con il lanternino per la loro grande professionalità e competenza, viene affidato il sofisticato ed efficace sistema assistenziale del paese di Babbo Natale., corsi di lingua gratuiti, supporto sugli alloggi, elevata qualità della vita, prospettive di carriera che da noi sono solo un sogno. E nella nostra bella Italia la politica dorme!”. Lo denuncia il sindacato Nursing Up che sta da tempo monitorando il fenomeno. “Dopo le nostre inchieste sulla Norvegia, con tante testimonianze di professionistiche hanno scelto città ...

Nursing Up: "Corsi di lingua gratuiti, supporto sugli alloggi, prospettive di carriera che da noi sono solo un sogno" In euro pa "è ormai corsa ... (sbircialanotizia)

Se ciò non avverrà, sottolinea il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta, 'insi ... ossia delladi molti italiani per curarsi da Sud a Nord. Un fenomeno che conferma il divario tra ...Se ciò non avverrà, sottolinea il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta, 'insi ... ossia delladi molti italiani per curarsi da Sud a Nord. Un fenomeno che conferma il divario tra ...