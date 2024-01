Sanità e viaggi della speranza | la fuga al Nord per curarsi vale 4 | 25 miliardi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Lazio, Lombardia e Campania le regioni con maggiore indice diCercare cure e assistenza migliori rispetto a quelle offerte nella propria regione. Spesso veri e propridelle, altre volte solo per poter accedere ai percorsi di cura migliori. Nel 2021, "la mobilità sanitaria interregionale in Italia ha raggiunto un valore di 4,25

Pechino, 31 ott – (Xinhua) – Le autorita’ doganali cinesi oggi hanno annunciato la cessa zione dell’ obbligo di dichiarazione sanitaria per i ... (romadailynews)

...9 per cento del saldo passivo di cui fanno parte anche i cosiddetti 'della speranza'. ... che inlegittimerà normativamente il divario nord - sud, amplificando le inaccettabili ...Dopo il mezzo black out del Covid è di nuovo boom deidella speranza per andarsi a curare fuori Regione, soprattutto da Sud a Nord e spesso nel ... che inlegittimerà normativamente il ...