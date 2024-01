Sanchez | bivio Supercoppa E occhio ad un’ipotesi ‘in casa’! – TS

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’Inter guarda al futuro con o senza. I nerazzurri non vogliono sbagliare l’appuntamento in Arabia Saudita. Con il cileno che deciderà il proprio futuro al termine della, spiega Tuttosport. OMBRA – Alexise l’Inter, un amore mai sbocciato nella seconda esperienza all’ombra della Madonnina. Per lui solo due squilli in Champions League e poche cose in Serie A. Inzaghi aveva dato il suo benestare all’operazione, con El Niño Maravilla felice di tornare a Milano e rimettersi in discussione. Nella passata avventura milanese, nonostante gli stop fisici,riuscì a essere pericoloso e incisivo in partite importanti. Oggi sarà proprio laa segnare una specie di– spiega Tuttosport – per la stagione di. Il cileno non ha ...

Arnautovic ha fatto cose importanti,ha trovato un gol in Champions e col Verona ha fatto giocate di qualità. Sono sicuro si ritaglieranno spazi importanti, devono continuare a lavorare così".Quando si parla di transizione energetica, non c'è tema più divisivo del nucleare. Per alcuni, l'energia atomica è indispensabile per raggiungere gli obiettivi di emissioni zero e contrastare i ...In una stagione deludente, al di sotto delle aspettative, in casa Napoli infuria un vero e proprio caso Zielinski. Il polacco è in scadenza e appare ...Il mercato di gennaio non dovrebbe riservare ancora molte sorprese in casa Inter, con la dirigenza non intenzionata a intervenire ulteriormente per modificare la rosa. Tuttavia, a costringere i ...