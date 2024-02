Samsung rilancia la sfida ad Apple e punta sull'Intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) AGI - Il giorno dopo aver dovuto cedere il primato come maggior produttore mondiale di smartphone adcerca di riconquistarlo presentando i tre modelli della linea Galaxy S24 con cuiin modo massiccio. L'obiettivo è di fornire funzionalità che vanno dalla traduzione simultanea di testi e chiamate alla massimizzazione della libertà creativa, fino alla definizione di un nuovo standard di ricerca. “La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile,” ha detto TM Roh, Presidente e Head of Mobile eXperience didurante l'evento di lancio a San Josè, in California. “Galaxy AI è il frutto del nostro patrimonio di innovazione e della nostra ...