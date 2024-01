Sampdoria | i fratelli Reedtz vicini a investire nel club

Non è passata inosservata domenica al Ferraris per la partita della Sampdoria la presenza, negli Sky Box della proprietà, di due... (calciomercato)

La partita tra Sampdoria e Spezia proporrà un intreccio non inedito, per il calcio italiano, ma di certo molto particolare: sullo stesso... (calciomercato)

Per la prima volta nella storia il derby ligure tra Sampdoria e Spezia si giocherà in Serie B. Le due squadre, retrocesse quest'anno... (calciomercato)

Fra poco in campo Sampdoria-Spezia , sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Un match che vedrà affrontarsi in tre ... (inter-news)

Occorre partire da "Carmine", il ristorante dove ladello scudetto e della finale di ... insieme a quello dei loroGiulio e Giovanni all'"Ippogrifo", ma perché per Luca e i suoi ...Ad un anno dalla scomparsa dell'ex centravanti, tra le altre, di Juventus e, a ... Era interista come me, mentre i mieie mio padre erano juventini . Gli piaceva molto Boninsegna, ...Già qualche tempo fa il nome dei fratelli Christoffer e Alexander Reedtz, imprenditori danesi legati al mondo del calcio, ha iniziato a circolare a Genova, sponda Sampdoria. I due sono stati anche ...Matteo Manfredi continua a cercare investitori: la cessione delle quote di minoranza potrebbe avvenire ai fratelli Reedtz, che già collaborano con la Sampdoria Matteo Manfredi sta cercando investitori ...