Sampdoria | accordo per Alvarez in attacco

Il piano B rispetto all'ex Cesena, Roma eè un altro francese, Henry del Verona. Il ... sicuramente non finirà in rosanero, perché il Torino ha trovato l'per il prestito alla ...In Italia ha allenato la Roma, la Fiorentina, la, e poi la Lazio, con la quale ha ... È chiaro che se un presidente e un allenatore vanno d'e ci sono i soldi che ci permettono di ...La Sampdoria ha definito l’arrivo di Alvarez: arriva in prestito secco dal Sassuolo fino al termine della stagione ...Agustin Alvarez è pronto a passare in prestito dal Sassuolo alla Sampdoria: accordo raggiunto, secondo Sky, per l`attaccante uruguayano che in neroverde non ha.