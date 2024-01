Salvini contro Zaia | la Lega si spacca sul fine vita

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Matteo, segretario della, ministro dei Trasporti e vicepremier del Governo Meloni, va allo scon il presidente del Veneto e suo compagno di partito, Luca. Il 17 gennaio, alla trasmissione Agorà su Rai Tre,ha plaudito alla bocciatura della legge sulin Veneto, il 16 gennaio. Promossa per iniziativa popolare dall’associazione Luca Coscioni,la voleva. E se il Veneto l’avesse approvata sarebbe diventata la prima regione in Italia a dare attuazione alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Antoniani. Dato che il Parlamento non ha mai approvato una legge del genere a livello nazionale. Ma il Centrodestra si èto e ha silurato il progetto caro al governatore. ...

Nel giorno in cui Matteo Salvini veniva interrogato a Palermo nell'ambito del processo Open Arms, che lo vede imputato per sequestro di persona per ... (liberoquotidiano)

Matteo, quello che citofonava davanti alle telecamere chiedendo 'Scusi, lei spaccia', adesso èla gogna mediatica. È come se Selvaggia Lucarelli se la prendesse, che ne so, con Le ......hanno votatoin modo compatto, all'interno del Carroccio veneto 16 consiglieri su 30 hanno detto sì, due si sono astenuti e il resto si è espresso per il no. Come avrebbe fatto, ...Salvini ci ha messo il carico ... da “alcuni e alcune studenti e studentesse” (ma ispirato da mamme e papà) e una raccolta firme contro. “L’occupazione non è l’unico modo di fare politica. Parliamo ...Il segretario della Lega ristabilisce la linea del partito e manda un messaggio al presidente del Veneto: "Non siamo una caserma una caserma, ma sono contento sia finita così" ...