Salvini “Centrodestra unito | sulle Regionali troveremo l' accordo”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri dopo il Consiglio dei Ministri ho parlato con Giorgia Meloni dell'agenda di governo, ho raccontato quello che stiamo facendo al ministero delle Infrastrutture, l'ho aggiornata su quello che sto facendo da ministro, poi abbiamo parlato di, con ilcontiamo di andare uniti e di vincere.l', ovviamente a livello locale ci sono tante persone valide. Per me in linea di principio è giusto sempre sostenere l'uscente, ma nel nome dell'unità della coalizione l'lo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ospite di “Agorà”, Rai Tre.“Non penso che mi candiderò alle Europee, ho tante cose da fare, più che chi si candida, la gente vorrebbe sapere per ...

Alleati distanti, il ministro annulla un ap punta mento in tv. sulle Regionali non c’è accordo, ma non c’è neppure quella rottura totale che ... (corriere)

Vertice, l'ago della bilancia è Zaia. Meloni -- Tajani e il nodo 'terzo mandato' Il vertice serale dei leader dinon ha sciolto tutti i dubbi. Meloni,e Tajani continuano a confrontarsi per le candidature e le 'regole d'ingaggio'. Se per la Sardegna e la Basilicata l'intesa sembra essere ...ha forzato la mano anche sul terzo mandato dei governatori, ma Fi si è messa di traverso. "... a umiliare Fi in questa fase, anche per lei è meglio guidare una coalizione di, non ...Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ad Agorà, circa la bocciatura della legge sul fine vita in Veneto. "La lega non è una caserma, c'è libertà ...Matteo Salvini e Antonio Tajani non sembrano molto d'accordo sul ... L'equazione di Giorgia, squadernata in serata sul tavolo del centrodestra, ha lo scopo di stroncare sul nascere divisioni e ...