Salvini | Cdx unito Truzzu in Sardegna Alla Lega Umbria e autonomia

Ormai manca solo l'ufficializzazione. Ma, di fatto, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it alle elezioni regionali in Sardegna il candidato unico ... (affaritaliani)

Truzzu candidato delin cambio ottiene... Leggendo i giornali di questa mattina, mercoledì 17 gennaio, sembrava che il Centrodestra fosse sull'orlo della rottura totale sul tema delle ...Truzzu candidato delin cambio ottiene... La regione Sardegna spetta a Fratelli d'Italia 'Sì'. Risponde in modo secco e chiaro Fabio Rampelli , vicepresidente della Camera di FdI ...Leggendo i giornali di questa mattina, mercoledì 17 gennaio, sembrava che il Centrodestra fosse sull'orlo della rottura totale sul tema delle Regionali ...Non è passata nel Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. L'Assemblea, dopo la mancata approvazione in particolare… Leggi ...