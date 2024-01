Salvare in sicurezza le password dei siti nel browser

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Al giorno d'oggi diventa difficile ricordarsi tutte le. Per fortuna ipermettono dilenel loro gestore interno, così da evitare di doverle riscrivere ogni volta al prossimo accesso, anche usando computer diversi. Non si tratta soltanto di ricordare le, ma anche di accedere automaticamente a un sito, senza dove ripetere la scrittura delle credenziali di accesso (username e), limitando quindi il rischio che qualcuno possa intercettarla o spiarla. E' importante sapere come gestire questa funzionalità, sia per rendersi la vita più comoda, sia per sapere come ritrovare le, sia per disabilitare la funzione quando necessario (un PC condiviso o un PC pubblico) ed anche per poter cancellare eventuali dati di login ...