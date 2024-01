Salute | Biosimilari ed emergenze | l’Ue lancia un bando da 26 | 5 milioni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il ministero dellaha reso noto che l’Agenzia esecutiva per lae il digitale della Commissione Europea, nell’ambito del Programma EU4Health, ha pubblicato due bandi di gara per progetti finalizzati alla promozione dell’uso dei farmacie alla formazione allesanitarie. “I farmacihanno un’efficacia e una sicurezza simili a quelle dei medicinali di riferimento e hanno il potenziale per realizzare risparmi significativi per i sistemi sanitari e migliorare l’accesso ai farmaci per i pazienti. Tuttavia, permangono delle barriere che, in una certa misura, ne impediscono l’ingresso sul mercato e l’adozione da parte dei sistemi sanitari”, si legge sul sito del ministero. Ilpunta a sostenere “le autorità nazionali nella messa a punto di ...