Salerno | restyling di Corso Vittorio Emanuele | ok dal Comune

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ildidà il via libera ai lavori didi. La ditta assegnataria – come riporta il quotidiano La Città – scarica la “ripavimentazione” a un altro privato. Lavori da 65mila euro ma il cronoprogramma è indefinito. Gli uffici di Palazzo di Città hanno autorizzato l’affidamento dell’opera a una società di Pagani. Negozianti e titolari di attività commerciali tornano in pressing sule chiedono un’accelerazione sui tempi dopo la conclusione della kermesse Luci d’Artista. Segui ZON.IT su Google News.

