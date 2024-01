Salernitana | UFFICIALE l'arrivo di Zanoli dal Napoli | la formula

Un affare in entrata e uno in uscita per la Salernitana . Il club granata ha reso noto “di aver raggiunto l’accordo con il Napoli per il ... (sportface)

Allo stesso tempo, con una nota, laha annunciato 'di aver raggiunto l'accordo con il Genoa C. F. C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto ..., che, in attesa del veronese Ngonge, mette così a segno il secondo colpo di gennaio dopo l'acquisto di Pasquale Mazzocchi dalla. L'ivoriano classe 2000 arriva dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto: ha firmato nel pomeriggio e il suo contratto è stato depositato in Lega, prima del classico tweet di ...Il centrocampista norvegese arriva dalla Salernitana in prestito con opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. A ufficializzarlo è stata la stessa società rossoblù, ...Il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli è obbligato a sfruttare l’occasione offerta dalla Supercoppa, per trovare un po’ di continuità e solidità dopo la ...