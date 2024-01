Salernitana non solo Zanoli | arriva anche Basic

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGiornata di ufficialità in casache ha annunciato due acquisti e una cessione. La società campana ha ingaggiato dalla Lazio il centrocampista Tomaschein prestito fino a giugno e che indosserà la maglia numero 26. Dal Napoli, invece, è stato ingaggiato in prestito il difensore Alessandro. L’esterno indosserà la maglia numero 59. Con il Genoa, invece, è stato definito il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni del centrocampista Emil Bohinen. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

