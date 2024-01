Salario minimo | pronto emendamento opposizioni tranne Iv in Senato

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (askanews) –l’unitario delle(esclusa Italia Viva) per introdurre nell’ordinamento italiano ilper legge. Il tentativo parte ora al, dopo lo stop che la misura ha avuto alla Camera. Lehanno firmato un emedamento alla legge di delegazione europea, che sta per essere formalizzato in Commissione Politiche europee di Palazzo Madama e che prevede che il trattamento economicoorario stabilito nei contratti di lavori “non possa essere inferiore a 9 euro lordi”. Nello specifico, la proposta delleprevede che sia assicurata al lavoratore “una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro ...

Roma, 17 gen. Pronto lemendamento unitario delle opposizioni (esclusa Italia Viva) per introdurre nellordinamento italiano ilper legge. Il tentativo parte ora al Senato, dopo lo stop che la misura ha avuto alla Camera. Le opposizioni hanno firmato un emedamento alla legge di delegazione europea, che sta per ...