Salari | nel 2024 inversione di tendenza | in crescita il potere d’acquisto dei lavoratori | più alto dell’inflazione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nelci sarà un’dinelle retribuzioni: secondo l’Osservatorio Odm consulting l’aumento sarà in linea col 2023 (+3,6%), piùdi un punto rispetto all’inflazione (2,6%) «L’anno peggiore per ildeiitaliani è stato il 2022, quando a fronte di un dato inflattivo pari all’8,7%, la percentuale di incremento retributivo è stata del 2,8%, con un delta negativo pari a -5,9% – spiega Miriam Quarti, responsabile area Reward & Engagement di Odm consulting (società di consulenza sulle risorse umane di Gi group) -. Allora, si veniva da un anno, il 2021, in cui l’aumento delle retribuzioni era stato inesistente (0,1%) e quellodell’1,9%: il delta era negativo ma del – 1,8%. Poi è arrivato ...

... è tornata stabilmente sotto il 2% e crediamo che in mediaprossimo triennio rimarrà sotto il 2%, nonostante una prevista moderata ripresa dei'. Bisogna sempre ricordare che il 2% è l'...Il relativo monteha visto un calo in termini reali di 1.500 miliardi di dollaribiennio 2021 - 2022, una perdita equivalente a quasi uno stipendio mensile (25 giorni) per ciascun ..."Bassi salari e diffuso precariato - ha evidenziato Bucci - caratterizzano ... il miglioramento della condizione del lavoro sul territorio "passa attraverso politiche fiscali che vadano nel senso ...“E’ stato appena approvato in Commissione Affari Istituzionali dell' Ars il mio ddl sull’eliminazione del divario retributivo di genere. Una proposta di legge che porto avanti dalla scorsa legislatura ...