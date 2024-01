Sainz bacchetta la Ferrari | ' Speriamo che la Rossa 2024 sia migliore della SF - 23'

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dal grandissimo impegno alla Dakar , ai pensieri rivolti verso la Formula 1 e in particolare alla. CarlosSenior è al comandoclassifica generaleDakar, anche se non ...

Dal grandissimo impegno alla Dakar , ai pensieri rivolti verso la Formula 1 e in particolare alla Ferrari . CarlosSenior è al comando della classifica generale della Dakar 2024 , anche se non ha vinto la decima tappa e l'ha lasciata a Sébastien Loeb . Tre forature e l'aiuto provvidenziale del compagno di ...Passiamo quindi a Carlos, che ha subito l'undercut di Lewis Hamilton quando c'è stato il ... Non c'è unamagica che ti può regalare 5 decimi, bisogna crescere passo dopo passo. Vedremo ...Dal grandissimo impegno alla Dakar, ai pensieri rivolti verso la Formula 1 e in particolare alla Ferrari. Carlos Sainz Senior è al comando della classifica generale della Dakar 2024, anche se non ha ...Toto Wolff torna su quanto accaduto a Las Vegas in F1, quando Carlos Sainz è stato colpito da un tombino e ha dovuto scontare penalità.